Фенклубът на Локо: Ела на мача с плюшена играчка, подари усмивка!

Фенклубът на Локомотив Пловдив излезе с призив към "черно-белите" привърженици. Той е свързан с днешния мач на баскетболния Локомотив срещу Балкан (Ботевград) от поредния кръг на Националната баскетболна лига.



Локомотивци,



Днес Локомотив Пловдив излиза срещу Балкан Ботевград от 19:15 ч. в зала "Сила“.



Коледна инициатива – "Донеси играчка, подари усмивка“



Донесете плюшена играчка, която преди началото на срещата ще бъде хвърлена на паркета и дарена на деца в неравностойно положение.



Една играчка може да донесе усмивка и надежда.



Очакваме ви в залата!