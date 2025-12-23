ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (6)
Фенклубът на Локо: Ела на мача с плюшена играчка, подари усмивка!
Автор: Стойчо Генов 14:25Коментари (0)203
©
Фенклубът на Локомотив Пловдив излезе с призив към "черно-белите"  привърженици. Той е свързан с днешния мач на баскетболния Локомотив срещу Балкан (Ботевград) от поредния кръг на Националната баскетболна лига.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

Локомотивци,

Днес Локомотив Пловдив излиза срещу Балкан Ботевград от 19:15 ч. в зала "Сила“.

Коледна инициатива – "Донеси играчка, подари усмивка“ 

Донесете плюшена играчка, която преди началото на срещата ще бъде хвърлена на паркета и дарена на деца в неравностойно положение.

Една играчка може да донесе усмивка и надежда.

Очакваме ви в залата!
Още по темата: общо новини по темата: 200
22.12.2025
20.12.2025
18.12.2025
15.12.2025
08.12.2025
04.12.2025
предишна страница [ 1/34 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Асеновградското торпедо напусна Спартак и се върна при "секирите"
 Треньорът на Марица: Много съм горд с отбора, направихме всичко перфектно!
 ПФК Ботев пусна в продажба три вида клубни карти
 Локомотив Авиа сгъна Нефтохимик и е на първо място
 Известен италиански спортен журналист с много интересна информация за Петър Андреев
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: