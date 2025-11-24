БК Локомотив Пловдив: Време е за нови емоции!

© НБЛ Време е за нови емоции! Само Локо!



Това написаха от БК Локомотив Пловдив в анонса си за днешния двубой.



Черно-белите се изправя срещу Левски София в среща от 9-ия кръг на Националната баскетболна лига. Мачът е тази вечер от 19:15 часа в столичната зала "Триадица" и ще бъде предаван пряко по Max Sport 2.



Локомотив Пловдив е на 7-мо място във временното класиране с актив от 11 точки (4 победи и 3 загуби). Левски София е предпоследен с 8 точки (1 победа и 6 загуби).