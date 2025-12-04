Баскетболното Локо изскочи на второ място след четвърти пореден успех в НБЛ

© Локомотив Пловдив победи Спартак Плевен с 91:75 (18:26, 23:18, 25:16, 25:15) като домакин в двубой от Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Пловдивчани се изкачиха на второ място във временното класиране след четвъртия си пореден и общо шести успех от началото на сезона. Отборът на Спартак допусна втора загуба в последните си четири мача.



Гостите водеха с 8 точки - 26:18 след оспорвана първа четвърт, но баскетболистите на Локомотив се доближиха на 3 до почивката - 41:44. Домакините продължи с по-стабилните изяви и изигра силна трета четвърт, които им осигури аванс от 6 точки при 66:60 след 30 минути игра, а до края на срещата пловдивчани доминираха и не оставиха шансове на плевенчани да мислят за обрат.



Девърл Рамзи остана на три борби от "трипъл-дабъл“ за Локомотив Пловдив, завършвайки с 23 точки, 7 борби и 13 асистенции. Томислав Минков допринесе за победата на домакините с "дабъл-дабъл“ от 21 точки и 11 борби, а Халил Милър се отчете с подобно постижение - 18 точки и 12 борби.



За Спартак Плевен най-резултатен беше Ноел Браун с 15 точки и 4 борби, докато Кавон Скот и Джейлан Макклауд се включиха с по 14 точки. Скот овладя и 11 борби.