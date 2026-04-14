През месец март Грант Сингълтън заслужено бе отличен за Watch24 Най-полезен играч (MVP) в Национална баскетболна лига. Силните му изяви с екипа на Локомотив Пловдив го утвърдиха като една от водещите фигури в първенството през този сезон.

Гардът сподели как приема приза, какви са целите му с “черно-белите" и други любопитни подробности около себе си. Ето какво разказа той в интервю пред NBL.Basketball.bg:

– Бяхте избран за MVP на месец март в Sesame НБЛ. Как приемате тази награда?

– За мен е чест да бъда избран за MVP на месец март. Това показва, че играя на високо ниво в момент, когато конкуренцията е най-сериозна.

– Вие сте сред основните фигури в Локомотив Пловдив този сезон. Каква е тайната на силното ви представяне?

– Тайната е Локомотив. Организацията и всички хора в клуба създават стандарт, който трябва да се поддържа – да играем здраво във всеки мач за феновете, съотборниците, треньорите и щаба.

- Разкажете ни как преминава един ваш ден и имате ли любимо място в Пловдив?

– Един типичен ден започва с ранно ставане, кафе, тренировка и после време със съотборниците. Любимото ми място в Пловдив е “Plovdiv Plaza Mall", обичам да се разхождам там в свободното си време.

- Локомотив вече има 16 победи в първенството. Какви са вашите лични цели за сезона?

– Моята цел е да продължа да играя на високо ниво и да помагам на отбора да увеличава броя на победите, да завършим силно редовния сезон и да направим дълъг пробив в плейофите.

- Какъв е като треньор Асен Николов и какво изисква от вас?

– Той е страхотен, един от най-добрите, с които съм работил в професионалната си кариера. Изисква максимума от нас всеки път, когато сме на игрището, кара ни да играем здраво, но също така ни дава увереност да бъдем себе си. Винаги вярва в нас и ни помага да се развиваме като играчи и отбор.

– Какво бихте казали на привържениците в Пловдив?

– Искам да кажа на всички фенове: БЛАГОДАРЯ! Приехте ме с отворени обятия още от първия ден и направихте адаптацията ми в България много по-лесна. Вие сте като семейство за мен – най-добрите в света!

– Коя е любимата ви храна и имате ли ритуал преди мач?

– В момента любимата ми храна е всичко от “Happy Restaurant", както и спагети болонезе от “La Pasta". Ритуалът ми преди мач е винаги да ям спегети болонезе от “La Pasta".

– Носите №5. Защо избрахте този номер?

– №5 беше номерът, който получих, когато най-накрая влязох в училищния отбор – беше последният останал. Оттогава го избирам, за да си напомням за усилията, които положих, за да стигна дотам.

– Какъв съвет бихте дали на децата, които искат да бъдат като вас?

– Винаги вярвайте в себе си, независимо от ръста или физиката си, или от това къде се намирате в момента. Не обръщайте внимание на чуждите мнения – работете здраво всеки ден, за да бъдете по-добри от вчера, както на игрището, така и в живота.