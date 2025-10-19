Историческа първа победа на Локомотив Пловдив в баскетболния елит

© Отборът на Локомотив Пловдив, който през този сезон прави своя дебют в елита на българския баскетбол при мъжете, постигна историческа първа победа в Националната баскетболна лига. Възпитаниците на старши треньора Асен Николов разгромиха състава на Шумен с 96:59 (31:10, 20:23, 22:8, 23:18) в двубой от третия кръг на шампионата, който се игра в зала "Сила" в Пловдив.



По този начин черно-белите вече са с баланс от един успех и две поражения, докато за Шумен това бе втора загуба от два изиграни мача до момента.



Пловдивчани стартираха изключително силно и поддържаха висок процент на успешни стрелби от игра, което им позволи да отворят разлика от 21 точки в края на първите десет минути – 31:10.



Гостите успяха съвсем леко да намалят изоставането си и на почивката резултатът бе 51:33 в полза на Локомотив.



В хода на третата четвърт "черно-белите" допуснаха само 8 точки в своя кош, а на свой ред реализираха нови 22, за да стигнат до повече от убедителен аванс от 32 точки при 73:41.



До края играчите на Асен Николов не допуснаха изненада, за да се поздравят с категоричен успех след 96:59.



За Играч на мача бе определен Калил Милър от Локомотив Пловдив, който записа "дабъл-дабъл" от 20 точки и 16 борби. Девърл Рамзи добави 17 точки и 6 асистенции за черно-белите.