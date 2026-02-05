ИЗПРАТИ НОВИНА
Промяна в Пловдив! Локомотив приема Левски в друг час
Автор: Стойчо Генов 16:13
Промяна претърпя програмата за следващия 20-и кръг от първеството на Националната баскетболна лига при мъжете.

Срещата между Локомотив Пловдив и Левски ще се проведен с нов начален час, съобщиха от лигата.

Двубоят ще се играе на 7 февруари (събота) от 17.00 часа в зала "Сила" в Пловдив.

Останалите мачове от кръга остават по програма.
