Мъжкият национален отбор на България загуби от Черна с 0:1 в приятелски мач, който се игра пред около 2500 зрители на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. По този начин играчите на селекционера Александър Димитров прекъснаха успешната си серия от 3 поредни победи до момента.

Балша Секулич се разписа за гостите в 68-ата минута.

Нашите не показаха добър футбол и създадоха доста малко положения пред противниковата врата. В 25-ата минута Марин Петков опита изстрел от фаул фронтално срещу вратаря Попович, но стражът на черногорците спаси.

Десетина минути по-късно Петко Панайотов бе изведен в добра позиция и шутира, но покрай гредата в аут.

В 68-ата минута влезлият на смяна Балша Секулич бе изведен отдясно в наказателното поле. Последва шут с десния крак, като топката мина покрай Даниел Наумов и влезе в мрежата му за 0:1. Нашите имаха претенции за засада, но тя бе покрита от капитана Кристиан Димитров.

България игра в състав:

Даниел Наумов, Патрик-Габриел Галчев (73- Иван Турицов), Кристиан Димитров, Теодор Иванов, Димитър Велковски (74- Християн Петров), Петко Панайотов (80- Мартин Минчев), Андриан Краев (46- Емил Ценов), Никола Илиев (46- Борислав Цонев), Марин Петков (62- Георги Русев), Тонислав Йорданов (46- Владимир Николов), Лукас Петков (61- Здравко Димитров).