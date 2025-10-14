ИЗПРАТИ НОВИНА
Испания ни пожали и победи България само с 4:0
Автор: Стойчо Генов 23:36 / 14.10.2025
Националният отбор на България очаквано записа четвърта поредна загуба в световните квалификации от Група "Е". Нашите отстъпиха с 0:4 на Испания в двубой, който се игра пред близо 30 000 зрители на стадион "Хосе Сория" във Валядолид.

Селекцията на новия треньор Александър Димитров остана на последното място във временното класиране с 0 точки, докато испанците са лидери с пълен актив от 12 точки.

В другия мач от нашата група Турция разгроми Грузия с 4:1 и е на второ място с 9 точки, а Грузия остана предпоследна с 3 точки.

В 19-ата минута Педри проби отдясно в наказателното поле и шутира с десния крак, при което топката удари напречната греда и тупна пред голлинията, а след това бе изчистена от нашата отбрана.

В 35-ата минута "Ла Фурия" откри резултата. Педри центрира в наказателното поле. Там Робин Льо Норман свали с глава за Микел Мерино, който засече също с глава в мрежата зад Светослав Вуцов за 1:0.

Десет минути след началото на второто полувреме Испания удвои преднината си. Грималдо проби отляво и центрира в пеналта, където Микел Мерино засече с глава, а Светослав Вуцов не успя да реагира по най-добрия начин, въпреки че топката бе насочена право в тялото му - 2:0.

Малко след попадението пропуснахме най-добрия си шанс за гол. Филип Кръстев изведе Кирил Десподов сам срещу Унай Симон, но изстрелът на капитана премина покрай гредата в аут.

Радослав Кирилов също опита да изненада вратаря на Испания, като отправи силен диагонален удар с десния крак, но отново неточно.

В 79-ата минута преднината на домакините стана класическа. След няколко последователни паса с едно докосване между Мерино, Йереми Пино и Алейш Гарсия, последният бе изведен отляво в наказателното поле. Последва успоредно на голлинията центриране, при което Атанас Чернев в стремежа си да изчисти топката я засече с крак в собствената си мрежа за 3:0.

В добавеното време Оярсабал реализира дузпа за крайното 4:0.

Испания: Унай Симон, Педро Поро, Робин Льо Норман, Аймерик Лапорт, Алехандро Грималдо, Мартин Субименди, Педри, Микел Мерино, Алекс Баена, Микел Оярсабал, Саму Омородион.

България: Светослав Вуцов, Мартин Георгиев, Петко Христов, Атанас Чернев, Димитър Велковски, Илия Груев (89- Андриан Краев), Филип Кръстев, Станислав Шопов (84- Кристиян Стоянов), Мартин Минчев (67- Марин Петков), Кирил Десподов (67- Владимир Николов), Радослав Кирилов (67- Здравко Димитров).
