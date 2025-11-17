ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанинът Атанас Чернев да се пази от един друг автогол - този в собствената му психика
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:01Коментари (0)997
© Profimedia.bg
Както се казва – понякога се случва и в най-добрите семейства. Националният ни отбор може още да не се е превърнал в добро семейство, както беше преди години, но в него има добри футболисти. Пловдивчанинът Атанас Чернев е един от тях.

Само на 23, централният защитник играе редовно в елитния португалски Ещрела Амадора от началото на сезона. Твърд титуляр – от 12 мача, в 12 е в стартовия състав, сменям е общо три пъти. В останалите 9 двубоя е на терена от първата до последната минута.

Привидно Чернев почерни живота си и този на националния отбор, влизайки в негативните страници на историята – вкара си два автогола в два поредни мача. Първо срещу Испания във Валядолид  на 14 октомври, а онзи ден и в Бурса срещу Турция. Това бяха първите му два мача за България, белязани с два поредни шута в нашата врата.

В случая думата "привидно“ е наречие за начин и ние трябва да натъртим на нея, тъй като Наско не е почернил нито своя, нито живота на националния. Той този на националите си е черен години наред, та един или два нюанса ли ще го направи по-страшен…

Който е гледал под лупа двата мача – първо с Испания и особено този в Бурса, със сигурност е забелязал, че Атанас Чернев игра на доста добро ниво, оправдавайки напълно доверието на селекционера Александър Димитров. И вместо да се тюхка и ахка, Наско да се предпази от трети автогол – да внимава да не порази не българската врата, а собствената си психика. Едно отчайване и депресиране ще е равно на нов автогол, който вече наистина ще е опасен и с пагубен оттенък – най-вече за самия Чернев, за характера му и за психологическата му нагласа.

Звучи тривиално – но нищо не се е случило. Животът не е почернял, напротив – продължава. Автоголовете не паднаха във важни и решителни моменти, лишили националния отбор от голям успех от сорта на класиране за световни финали. Така че – смело Наско, кураж.

Някои хора обичат да казват, че напълнената наполовина чаша не трябва да я виждаме като полупразна, а като полупълна. Защото в Бурса националите играха добре и загубиха след дузпа, отсъдена за нелеп рикошет, а след това падна и още по-нелепият автогол.

Анализът е на Румен Илиев, Блиц спорт
