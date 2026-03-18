Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
От Българския футболен съюз пуснаха от днес в продажба билетите за домакинството на младежкия национален отбор на България срещу Азербайджан.

Европейската квалификация е във вторник (31 март) от 19:00 часа на стадион “Христо Ботев" в Пловдив.

Всички фенове ще бъдат настанявани в Трибуна Изток, Сектор С, уточниха от футболната ни централа.

В деня на мача билети ще се продават и на касата на стадион “Христо Ботев" от 10:00 часа.

Билетите са на цена от 5 евро и може да бъдат закупени от ТУК!