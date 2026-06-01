Малките грации на СКХГ "Диана“ (Пловдив) обраха златните медали в категория "Масов спорт“ на международния турнир по художествена гимнастика "Кралицата на Аида“, който се проведе в Хасково. В осмото издание на надпреварата се включиха общо 500 деца от 20 клуба. В категория "Масов спорт“ конкуренцията беше най-голяма, тъй като на килима излязоха около 300 деца.

Класиране на представителките на клуб "Диана“

Възрастова група от 8 до 10 години, кат. "Средна група“

Танц "Супер гърл“ – златна вълна

Танц "Наследство“- златна вълна

Танц "Хавайска приказка“- златна вълна

Възрастова група от 8 до 10 години, кат. "Танц с уред“

Танц "Полицайките на Пловдив“ – златна вълна

Възрастова група от 8 до 10 години, кат. "Голяма група“

Танц "Нестинарки“ – златна вълна

Треньорки на състезателките са Диана Попова, Мария Филипова и Ани Найденова. Следващите състезания, в които ще се включат малките грации на клуб "Диана“ (Пловдив), са международният турнир "Спартак" в Пловдив и "Кюстендилско лято“ в Кюстендил.