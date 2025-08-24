Илиана Раева: Честито, България!

© FB: БФ Худ. гимнастика Илиана Раева, президент на Българска федерация по художествена гимнастика, излезе с интригуващ пост в социалните мрежи часове преди финалната надпревара на Световното първенство, което продължава в Рио де Жанейро, Бразилия.



Ето какво написа Раева:



"Снощи България стана световен вицешампион отборно на световното първенство в Бразилия!



Честито, България!



Днес от 17:00 ч по БНТ 3 ще гледаме финалите на индивидуално и ансамбъл.



В уникалната Олимпийска зала в Рио, превърната от многобройните фенове във футболен стадион, ще мерят сили най-силните. Очаква ни може би най-интересният финал в историята на художествената гимнастика, в една “луда самба" обстановка!



С огромен интерес, детайлно гледам световното първенство. Художествената гимнастика вече е тотално различна. Тя е разперила красивите си криле и лети над земното кълбо, увличайки със себе си малки и големи държави от всички континенти! Географията ни расте, расте, с всяка изминала година. Някои сега прохождат в този невероятен спорт и от тях се излъчва щастие, че са вече част от световното ни семейство, други вглъбени се борят за призовите места и са в окото на бурята, в най-красивата битка на най-силните! Последните години пред очите ми конкуренцията става все по-голяма и все повече държави имат претенции да са сред медалистите, както и в призовата осмица. Догодина ще е още по-вълнуващо, защото в категория жени се качват уникални девойки, които очаквам директно да скочат в най-дълбокото и сериозно да преобразят конкуренцията за първата осмица, даже първата 18-ка, която ще е целта в квалификациите за ОИ.



Предстоят много, много интересни години…



Отсега виждам каква неподозирана Олимпиада ни предстои в ЛА САЩ през 2028г.



Къде е България в това женско и изкрящо световно цунами?



Българската гимнастика е сред водещите най-силни страни в този спорт. Вече години наред сме сред медалистите, откроявайки се със своята недостижима идентичност. Ще става все по-трудно, защото силните стават все повече и все по-силни. Но аз силно вярвам, че България няма да спре да е устремена единствено и само към върха на този красив и подлудяващ феновете по цял свят спорт.



Правилникът стана по-нормален. Няма ги безумните елементи “каучук", които осакатяваха гимнастичките и преждевременно ги пенсионираше. Върна се авторитетът на двата компонента Артистичност и Изпълнение, които са жизнено важни за популяризирането и нормализирането на спорта. Има огромно подобряване в съдийството, за чиято коректност лично президентът Ватанабе работи. За първи път в историята ни на това световно имаше компонент, който се отразяваше с компютър. Продължава да се работи в тази посока. Предстоят интересни Новости касаещи съдийството.



Така, че преди 5 години, когато само аз от целия свят публично тук (във ФБ) заявих (и беше разпространено мълниеносно), че Ноха Абу Шабана трябва да замени тогавашния президент на техническия комитет, знаех риска на това мое изказване, но още по-добре знаех, че Ноха е верният път за развитието на художествената гимнастика. И тя бързо го доказа.



Разбира се, има какво да се подобрява и в правилника, и в съдийството, но важното е, че пътят и посоката са правилни.



От нас, българките, се иска много отдаденост в тренировъчната зала и правилен избор във всичко, касаещо развитието на българската художествена гимнастика!"