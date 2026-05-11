С четири медала и няколко призови класирания се прибраха момичетата на пловдивския клуб "Диана“ от международния турнир по художествена гимнастика "Фея под липите“ в Стара Загора. В продължение на три дни в надпреварата взеха участие близо 500 състезателки от над 30 клуба, научи Plovdiv24.bg. Клуб "Диана“ (Пловдив) се представи с 10 момичета:

Сияна Павлова спечели три златни медла в категория ДМВ - на топка, бухалки и в многобоя.

Симона Милкова - категория Мини, без уред, 3-то място

Патрисия Трънкова – категория Мини, без уред, 7-мо място

Елия Каникова – категория Мини, без уред, 14-о място

Вихра Вангова - категория Мини, без уред, 7-мо място

София Ситина – категория Мини, без уред, 12-о място

Мартина Събчева - категория ДМВ 11, 15-о място

Полина Саенко - категория ДМВ 11, 17-о място

Ивана Вълкова - категория ДМВ, 11-о място

Ния Вълкова - категория ДМВ, 9-о място

Следващите състезания за малките грации на клуб "Диана“ са "Кюстендилско лято“ и "Кралицата на Аида“, уточниха от пловдивския клуб.