Четирима от Локомотив Пловдив и двама от Ботев Пловдив бяха номинирани в 25-ото издание на анкетата "Футболист на Футболистите“, провери Plovdiv24.bg. Това стана факт, след като организаторите от Асоциацията на българските футболисти (АБФ) обявиха имената на всички номинирани. Анкетата се организира всяка година в края на футболния сезон и е единствената по рода си у нас. В нея гласуват всички футболисти от Първа и Втора лига - българи и чужденци.

Целта е играчите сами да изберат най-добрия измежду тях за настоящия футболен сезон. Анкетата се състои от три основни раздела:

- Футболист на Футболистите

- Най-добър млад футболист

- Най-добър треньор

В най-престижния раздел - "Футболист на Футболистите", попадна атакуващият халф на Локомотив Пловдив Каталин Иту. Сред номинираните за "Най-добър треньор" и наставникът на черно-белите Душан Косич.

В категория "Най-добър млад футболист" сред номинираните попаднаха младежките национали на Локомотив Пловдив Севи Идриз и Тодор Павлов, както и играчите на Ботев Пловдив Ивайло Видев и Никола Илиев.

Състезателките от Женската футболна лига за единадесети пореден път също избират най-добрата футболистка за сезона.

Този сезон за втори път ще бъде обявен и най-добрият треньор в женското елитно първенство.

Припомняме, че както всяка година, номинираните трябва да са участвали в повече от половината официални мачове на своите отбори. Изключение се допуска единствено за раздела "Най-добър млад футболист“.

Резултатите ще бъдат обявени, след като приключи онлайн гласуването на футболистите. Победителите ще бъдат наградени от Асоциацията на българските футболисти в началото на новия сезон.

Ето всички номинации в 25-ото издание на анкетата "Футболист на Футболистите“ за сезон 2025/2026:

ФУТБОЛИСТ НА ФУТБОЛИСТИТЕ - СЕЗОН 2025/2026

I. НАЙ-ДОБЪР ФУТБОЛИСТ

1. Евертон БАЛА (Левски)

2. Кристиан ДИМИТРОВ (Левски)

3. МАЙКОН (Левски)

4. Радослав КИРИЛОВ (Левски)

5. Ивайло ЧОЧЕВ (Лудогорец)

6. Петър СТАНИЧ (Лудогорец)

7. Леандро ГОДОЙ (ЦСКА)

8. Джеймс ЕТО‘О (ЦСКА)

9. Мамаду ДИАЛО (ЦСКА 1948)

10. Каталин ИТУ (Локомотив Пд)

II. НАЙ-ДОБЪР МЛАД ФУТБОЛИСТ

1. Георги ЛАЗАРОВ (Черно море)

2. Кристиян БАЛОВ (Славия)

3. Асен МИТКОВ (Левски)

4. Севи ИДРИЗ (Локомотив Пд)

5. Тодор ПАВЛОВ (Локомотив Пд)

6. Петко ПАНАЙОТОВ (ЦСКА)

7. Теодор ИВАНОВ (ЦСКА)

8. Никола ИЛИЕВ (Ботев Пд)

9. Ивайло ВИДЕВ (Ботев Пд)

10. Цветослав МАРИНОВ (Спартак Вн)

III. НАЙ-ДОБЪР ТРЕНЬОР

1. Хулио ВЕЛАСКЕС (Левски)

2. Христо ЯНЕВ (ЦСКА)

3. Илиан ИЛИЕВ (Черно море)

4. Душан КОСИЧ (Локомотив Пд)

5. Александър ТУНЧЕВ (Арда)

IV. НАЙ-ДОБРА ФУТБОЛИСТКА

1. Полина РЪСИНА (НСА)

2. Нора ДИМИТРОВА (Лудогорец)

3. Моника БАЛИОВА (Лудогорец)

4. Полина ДЕМИРОВА (Лудогорец)

5. Рая БОНЕВА (Локомотив СтЗ)

6. Анастасия СКОРИНИНА (Локомотив СтЗ)

7. Милена КАРАКОЛЕВА (Спортика)

V. НАЙ-ДОБЪР ТРЕНЬОР НА ЖЕНСКОТО ПЪРВЕНСТВО

Христос ДОКОВ (Лудогорец)

2. Валентина ГОСПОДИНОВА (НСА)

3. Диана ДИНЕВА (Локомотив СтЗ)

4. Йоана ДЖАМБАЗОВА (Севлиево лейдис)