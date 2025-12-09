|
|Капитаните на отборите от Първа и Втора лига: Не си сам, Асене!
Съветът на капитаните на отборите от Първа и Втора лига излезе с официално изявление по повод агресията срещу атакуващия халф на Левски Асен Митков.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на капитаните:
Грешките са част от футбола. Заплахите – не. Не си сам, Асене!
Заставаме рамо до рамо с Асен Митков!
Като капитани и лидери в българския футбол изразяваме своята категорична позиция срещу всякакви форми на унижение, подигравки и заплахи към професионални футболисти.
Видео, в което се гори снимка на млад играч, придружено със заплахи и цинични реплики, е действие, което няма място нито в спорта, нито в обществото.
Грешката на Асен Митков е част от играта. Насочената агресия срещу него – не.
Уважението, подкрепата и мярката са основните принципи, които ни правят общност. Младите футболисти трябва да растат в среда, която ги изгражда, а не ги пречупва.
Нашият спорт изисква характер, но и среда, в която никой не е оставен сам. Асен е част от нашето футболно семейство. Днес той има нужда от гласовете на тези, които знаят какво означава да носиш отговорност – на капитаните.
Ние сме тук.
Ние стоим зад Асен.
Ние вярваме в коректното отношение и в бъдещето на българските футболисти.
Съветът на капитаните от Първа и Втора лига към АБФ
