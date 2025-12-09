Капитаните на отборите от Първа и Втора лига: Не си сам, Асене!

© Съветът на капитаните на отборите от Първа и Втора лига излезе с официално изявление по повод агресията срещу атакуващия халф на Левски Асен Митков.



Грешките са част от футбола. Заплахите – не. Не си сам, Асене!



Заставаме рамо до рамо с Асен Митков!



Като капитани и лидери в българския футбол изразяваме своята категорична позиция срещу всякакви форми на унижение, подигравки и заплахи към професионални футболисти.



Видео, в което се гори снимка на млад играч, придружено със заплахи и цинични реплики, е действие, което няма място нито в спорта, нито в обществото.



Грешката на Асен Митков е част от играта. Насочената агресия срещу него – не.



Уважението, подкрепата и мярката са основните принципи, които ни правят общност. Младите футболисти трябва да растат в среда, която ги изгражда, а не ги пречупва.



Нашият спорт изисква характер, но и среда, в която никой не е оставен сам. Асен е част от нашето футболно семейство. Днес той има нужда от гласовете на тези, които знаят какво означава да носиш отговорност – на капитаните.



Ние сме тук.



Ние стоим зад Асен.



Ние вярваме в коректното отношение и в бъдещето на българските футболисти.



Съветът на капитаните от Първа и Втора лига към АБФ