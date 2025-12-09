ИЗПРАТИ НОВИНА
Капитаните на отборите от Първа и Втора лига: Не си сам, Асене!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:06
Съветът на капитаните на отборите от Първа и Втора лига излезе с официално изявление по повод агресията срещу атакуващия халф на Левски Асен Митков.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на капитаните:

Грешките са част от футбола. Заплахите – не. Не си сам, Асене!

Заставаме рамо до рамо с Асен Митков!

Като капитани и лидери в българския футбол изразяваме своята категорична позиция срещу всякакви форми на унижение, подигравки и заплахи към професионални футболисти.

Видео, в което се гори снимка на млад играч, придружено със заплахи и цинични реплики, е действие, което няма място нито в спорта, нито в обществото.

Грешката на Асен Митков е част от играта. Насочената агресия срещу него – не.

Уважението, подкрепата и мярката са основните принципи, които ни правят общност. Младите футболисти трябва да растат в среда, която ги изгражда, а не ги пречупва.

Нашият спорт изисква характер, но и среда, в която никой не е оставен сам. Асен е част от нашето футболно семейство. Днес той има нужда от гласовете на тези, които знаят какво означава да носиш отговорност – на капитаните.

Ние сме тук.

Ние стоим зад Асен.

Ние вярваме в коректното отношение и в бъдещето на българските футболисти.

Съветът на капитаните от Първа и Втора лига към АБФ
