Спортните новини: Днес (4) | Вчера (15)
Ботев е втори по посещаемост този сезон, Локомотив е 6-и
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:04Коментари (4)645
© Plovdiv24.bg
Привържениците на Левски са на първо място по средна посещаемост в България през настоящия сезон. Феновете на Ботев (Пд) са втори, а тези на Локомотив (Пловдив) заемат засега 6-о място. Това показват данни на специализирания сайт Transfermarkt  за средното количество привърженици до 15-тия кръг от Първа лига.

Ето какво показват и точните числа. Засега Левски води убедително със средно 9 363 фенове на мач и общо 74 900. Втори са Ботев Пловдив, които имат над двойно по-малко – 4 388 средно на мач и общо 35 100 фенове, които са посетили стадион "Христо Ботев“.

От началото на сезона ЦСКА има средно по 3 550 фенове на мач и общо 21 300. Това е почти три пъти по-малко за средната стойност и малко над три пъти повече за общата.

Топ 6 допълват Черно море с 2 900 средно и 20 300 общо, Добруджа с 2 643 средно и 18 500 общо фенове и Локомотив Пловдив с 2383 средно на мач и 16 681 общо. Черно-белите обаче имат един двубой пред празни трибуни (този срещу Берое - 1:0).

През миналия сезон резултатите бяха подобни. Левски беше на първо място със средно по 8 824 фенове на мач, ЦСКА беше на второ с 5 650. На трето място беше Ботев Пловдив с 4 446, четвърти беше Локомотив Пловдив със 2 905.

Ето и цялата класация за сезон 2025/26 до момента:

1. Левски – 9 363

2. Ботев Пловдив – 4 388

3. ЦСКА – 3 550

4. Черно море – 2 900

5. Добруджа – 2 643

6. Локомотив Пловдив – 2 383

7. Ботев Враца – 2 321

8. Спартак Варна – 1 744

9. Лудогорец 1 043

10. Локомотив София – 974

11. Арда Кърджали – 970

12. Монтана – 866

13. Берое – 853

14. Славия – 625

15. Септември София – 374

16. ЦСКА 1948 – 225
