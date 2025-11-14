Ботев е втори по посещаемост този сезон, Локомотив е 6-и

© Plovdiv24.bg Привържениците на Левски са на първо място по средна посещаемост в България през настоящия сезон. Феновете на Ботев (Пд) са втори, а тези на Локомотив (Пловдив) заемат засега 6-о място. Това показват данни на специализирания сайт Transfermarkt за средното количество привърженици до 15-тия кръг от Първа лига.



Ето какво показват и точните числа. Засега Левски води убедително със средно 9 363 фенове на мач и общо 74 900. Втори са Ботев Пловдив, които имат над двойно по-малко – 4 388 средно на мач и общо 35 100 фенове, които са посетили стадион "Христо Ботев“.



От началото на сезона ЦСКА има средно по 3 550 фенове на мач и общо 21 300. Това е почти три пъти по-малко за средната стойност и малко над три пъти повече за общата.



Топ 6 допълват Черно море с 2 900 средно и 20 300 общо, Добруджа с 2 643 средно и 18 500 общо фенове и Локомотив Пловдив с 2383 средно на мач и 16 681 общо. Черно-белите обаче имат един двубой пред празни трибуни (този срещу Берое - 1:0).



През миналия сезон резултатите бяха подобни. Левски беше на първо място със средно по 8 824 фенове на мач, ЦСКА беше на второ с 5 650. На трето място беше Ботев Пловдив с 4 446, четвърти беше Локомотив Пловдив със 2 905.



Ето и цялата класация за сезон 2025/26 до момента:



1. Левски – 9 363



2. Ботев Пловдив – 4 388



3. ЦСКА – 3 550



4. Черно море – 2 900



5. Добруджа – 2 643



6. Локомотив Пловдив – 2 383



7. Ботев Враца – 2 321



8. Спартак Варна – 1 744



9. Лудогорец 1 043



10. Локомотив София – 974



11. Арда Кърджали – 970



12. Монтана – 866



13. Берое – 853



14. Славия – 625



15. Септември София – 374



16. ЦСКА 1948 – 225