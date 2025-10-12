ИЗПРАТИ НОВИНА
Стефанов: Онези от Пловдив - Бати Венци, Кака Пена и всички останали, не ме интересуват
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:11Коментари (1)1086
©
Президентът на Славия Венцеслав Стефанов потвърди, че Ратко Достанич е новият наставник на белите. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, досегашният треньор Златомир Загорчич подаде оставка, а ръководството на най-стария столичен клуб я прие.

Опитният сърбин сменя Заги, след като досега беше начело на ДЮШ на Локомотив (София), а в края на миналия сезон закърпи положението начело на първия отбор на "железничарите“.

Дебютът на Достанич ще е срещу Ботев (Пловдив) на 18 октомври (събота) на стадион "Христо Ботев".

"Да, Ратко Достанич поема Славия. Загорчич подаде оставка, приехме я. Разделяме се с добри чувства, благодаря му за свършената работа начело на отбора. Смятам, че си оставаме приятели. Изборът падна върху Достанич, защото той има опит и е доказал, че работи добре с млади футболисти. Както знаете, в Славия имаме много наши момчета, които са готови да хванат своя шанс", заяви пред "Спортал" колоритният шеф на Славия.

Скандалът с Ботев Пловдив? Вижте, нека всеки да си гледа в собствения двор и да не опитва да се меси в работите на другия. Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена и всички останали – не ме интересуват“, каза още бизнесменът.
Статистика: