Славия остана без треньор преди гостуването на Ботев в Пловдив

© Plovdiv24.bg Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич е подал оставка, която ръководството на клуба е приело. Plovdiv24.bg припомня, че следващият шампионатен мач на "белите" ще бъде гостуване в Пловдив на Ботев на Колежа на 18 октомври от 15:00 часа.



Сръбският специалист с български паспорт се раздели с футболистите на Славия след контролата с Ботев Враца и двете страни взаимно си пожелаха успех в спортната кариера и в живота.



Загорчич има три периода начело на "белите“ (2017-2020, 2021-2023 и 2023-2025 година). С него тимът спечели купата на България през 2018 година и завърши на трето място в Първа лига през сезон 2019-2020. Това са най-големите постижения на Славия през 21-ви век. Най-успешният ни наставник за последните 25 години има общо 271 двубоя в първенството, купата на България, Суперкупата на страната и Лига Европа.



"ПФК Славия благодари на Заги за работата, всеотдайността, ежедневната ангажираност към "бялата“ идея и постигнатите успехи в трите му периода начело, като му пожелава успехи в треньорската професия. Името на новия треньор на отбора ще бъде обявено допълнително на пресконференция", написаха от Славия.