ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (14)
Славия остана без треньор преди гостуването на Ботев в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:13Коментари (0)1339
© Plovdiv24.bg
Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич е подал оставка, която ръководството на клуба е приело. Plovdiv24.bg припомня, че следващият шампионатен мач на "белите" ще бъде гостуване в Пловдив на Ботев на Колежа на 18 октомври от 15:00 часа.

Сръбският специалист с български паспорт се раздели с футболистите на Славия след контролата с Ботев Враца и двете страни взаимно си пожелаха успех в спортната кариера и в живота.

Загорчич има три периода начело на "белите“ (2017-2020, 2021-2023 и 2023-2025 година). С него тимът спечели купата на България през 2018 година и завърши на трето място в Първа лига през сезон 2019-2020. Това са най-големите постижения на Славия през 21-ви век. Най-успешният ни наставник за последните 25 години има общо 271 двубоя в първенството, купата на България, Суперкупата на страната и Лига Европа.

"ПФК Славия благодари на Заги за работата, всеотдайността, ежедневната ангажираност към "бялата“ идея и постигнатите успехи в трите му периода начело, като му пожелава успехи в треньорската професия. Името на новия треньор на отбора ще бъде обявено допълнително на пресконференция", написаха от Славия.
Още по темата: общо новини по темата: 155
10.10.2025
10.10.2025
10.10.2025
08.10.2025
08.10.2025
08.10.2025
предишна страница [ 1/26 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Младок от Ботев повикан в националния отбор за мачове с Литва, Словакия и Полша
 Локомотив приключи седмицата със закрита контрола срещу втория отбор
 Тежък тест в дебюта на новия ни национален селекционер
 Зам.-министър Димитър Георгиев уважи празник на Спортното училище в Пловдив
 ПФК Ботев: Използваме паузата за подобряване на кондиционното състояние на футболистите
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: