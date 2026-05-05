Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува поредния хит в своя личен профил във Фейсбук, видя Plovdiv24.bg. Бизнесменът отново зарадва приятели и последователи в социалната мрежа, като направи традиционния си анализ на съдийските наряди за мачовете от предстоящия кръг в Първа лига. Както вече информирахме читателите си, двубоят между Локомотив Пловдив и Арда бе поверен на Васил Минев, а колегата му Георги Давидов ще ръководи Черно море - Ботев (Пд).

Според Цветомир Найденов, и двамата са "домакински съдии" и се влияят, ако им "викнат 100-ина фена".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съдийския анализ на Цветомир Найденов, конкретно за мачовете на пловдивските отбори:

Локо Пд - Арда

Васко Минев, домакински съдия, страхлив, види ли 100 човека домакинска публика и почва слугинажа за да се хареса на домакините Иначе е неутрален за мача.

ВАР - Чинката, тук няма никъв интерес за него в мача, неутрален. АВАР- като Чинката, само че Гината. Неутрален за мача.

Черно Море - Ботев Пд

Главен е Давидов, домакински съдия, викнат му 100 фена и се панира и почва домакинската свирка… иначе в този мач няма кой да се занимава с него, той е в други сфери на влияние и неслучайно Колегите и Феновете му поискаха смяната преди десетина дни Неутрален за този мач.

ВАР - Гребена , топ съдия.

АВАР - Мартин Марков, неутрален.