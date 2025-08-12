|
|Славистите идват безплатно на "Лаута": Време е за победа, която всички очакваме!
Отборът на Славия ще има сериозна подкрепа при гостуването си на Локомотив Пловдив на "Лаута". Двубоят от 5-ия кръг на Първа лига е в петък (15 август) от 21,15 часа.
Фенклубът на "белите" организира безплатна екскурзия до Пловдив, а настроението сред запалянковците е за "победа, която всички очакваме".
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб "Слависти":
Скъпи фенове на любимия Бял отбор!
Фен клуб "Слависти" организира екскурзия за мача този петък срещу Локомотив Пловдив.
Време е за онази победа, която всички очакваме!
Сборен пункт 18:00 часа (петък 15.08.2025) на ст. "Ал.Шаламанов"
Цена на пътуването: "НЯМА"
Фен клуб "Слависти" поема изцяло разходите.
Записванията стават с коментар под поста, на страницата на сдружението Слависти, както и на телефон +359889282966.
БЪДЕТЕ С НАС В ПЛОВДИВ !
