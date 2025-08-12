ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Славистите идват безплатно на "Лаута": Време е за победа, която всички очакваме!
Автор: Стойчо Генов 11:44Коментари (0)483
© Plovdiv24.bg
Отборът на Славия ще има сериозна подкрепа при гостуването си на Локомотив Пловдив на "Лаута". Двубоят от 5-ия кръг на Първа лига е в петък (15 август) от 21,15 часа.

Фенклубът на "белите" организира безплатна екскурзия до Пловдив, а настроението сред запалянковците е за "победа, която всички очакваме".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб "Слависти":

Скъпи фенове на любимия Бял отбор!

Фен клуб "Слависти" организира екскурзия за мача този петък срещу Локомотив Пловдив.

Време е за онази победа, която всички очакваме!

Сборен пункт 18:00 часа (петък 15.08.2025) на ст. "Ал.Шаламанов"

Цена на пътуването: "НЯМА"

Фен клуб "Слависти" поема изцяло разходите.

Записванията стават с коментар под поста, на страницата на сдружението Слависти, както и на телефон +359889282966.

БЪДЕТЕ С НАС В ПЛОВДИВ !
Още по темата: общо новини по темата: 101
11.08.2025
11.08.2025
11.08.2025
08.08.2025
07.08.2025
05.08.2025
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Тунчев: Изхабихме доста енергия и ядове! Положенията на Локо дойдоха след наши грешки
 Бивш национал от Локо с първа победа в Сърбия
 Косич: Надявам се, че тежкият период от края на миналия сезон вече е в миналото
 Локо не се даде на Арда и продължава без загуба в шампионата
 Кадри от дрон: Бетон се лее на "Лаута", приключва работата по кота нула
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: