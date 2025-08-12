Славистите идват безплатно на "Лаута": Време е за победа, която всички очакваме!

© Plovdiv24.bg Отборът на Славия ще има сериозна подкрепа при гостуването си на Локомотив Пловдив на "Лаута". Двубоят от 5-ия кръг на Първа лига е в петък (15 август) от 21,15 часа.



Фенклубът на "белите" организира безплатна екскурзия до Пловдив, а настроението сред запалянковците е за "победа, която всички очакваме".



Официално съобщение на Фенклуб "Слависти":



Скъпи фенове на любимия Бял отбор!



Фен клуб "Слависти" организира екскурзия за мача този петък срещу Локомотив Пловдив.



Време е за онази победа, която всички очакваме!



Сборен пункт 18:00 часа (петък 15.08.2025) на ст. "Ал.Шаламанов"



Цена на пътуването: "НЯМА"



Фен клуб "Слависти" поема изцяло разходите.



Записванията стават с коментар под поста, на страницата на сдружението Слависти, както и на телефон +359889282966.



БЪДЕТЕ С НАС В ПЛОВДИВ !