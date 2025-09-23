ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Волен Чинков свири дербито Локо - Левски, пратиха Митрев на "Колежа"
Автор: Стойчо Генов 20:19Коментари (0)292
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 10-ия кръг на Първа лига. Дербито между Локомотив Пловдив и Левски ще ръководи Волен Чинков.

Двубоят между Ботев (Пловдив) и ЦСКА 1948 пък бе поверен на сравнително неопитния Венцислав Митрев.

Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в десетия кръг:

25 септември 2025 г., четвъртък, 17:30 ч.

ПФК Ботев Пд - ФК ЦСКА 1948

ГС: Венцислав Георгиев Митрев, АС1: Мирослав Максимов Иванов, АС2: Петър Велизаров Митрев, 4-ТИ: Тодор Недялков Киров

ВАР: Мартин Живков Великов, АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Антон Симеонов Генов

26 септември 2025 г., петък, 20:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Левски

ГС: Волен Валентинов Чинков, АС1: Мартин Емилов Венев, АС2: Дениз Пиринов Соколов, 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев, АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Вихрен Веселинов Манев
