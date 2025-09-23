|
|Волен Чинков свири дербито Локо - Левски, пратиха Митрев на "Колежа"
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 10-ия кръг на Първа лига. Дербито между Локомотив Пловдив и Левски ще ръководи Волен Чинков.
Двубоят между Ботев (Пловдив) и ЦСКА 1948 пък бе поверен на сравнително неопитния Венцислав Митрев.
Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в десетия кръг:
25 септември 2025 г., четвъртък, 17:30 ч.
ПФК Ботев Пд - ФК ЦСКА 1948
ГС: Венцислав Георгиев Митрев, АС1: Мирослав Максимов Иванов, АС2: Петър Велизаров Митрев, 4-ТИ: Тодор Недялков Киров
ВАР: Мартин Живков Великов, АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Антон Симеонов Генов
26 септември 2025 г., петък, 20:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Левски
ГС: Волен Валентинов Чинков, АС1: Мартин Емилов Венев, АС2: Дениз Пиринов Соколов, 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев, АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Вихрен Веселинов Манев
