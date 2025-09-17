ИЗПРАТИ НОВИНА
Трагична статистика за посещаемостта на мачовете в родния елит
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:20Коментари (0)406
Българският клубен футбол е в "червената зона“ по посещаемост на мачовете в Европа. Това показва последният подробен доклад на УЕФА.

Средната посещаемост на двубоите в Първа лига за миналия сезон 2024/25 е 1 795 души, което е с 16% по-ниско в сравнение със сезон 2023/24.

По този показател България заема 32-ро място в Европа. За сравнение - Хърватия е със средна посещаемост от 5 671 души и е на 22-ро място, а Кипър е 26-и с 3 194 зрители на мач.

Босна и Херцеговина отчита средна посещаемост от 2 450 души, но със значителен ръст от 20% спрямо предходния сезон.

Зад България се нареждат държави като Азербайджан, Северна Ирландия, Албания, Грузия и Словения. Точно преди нас са Сърбия със средна посещаемост от 1 795 души, Беларус с 2 105, както и Босна и Херцеговина, Словакия и Финландия.

Лидер в класацията е Англия със средна посещаемост от 40 389 души.

Още по-зле изглеждат нещата в класацията по запълняемост на стадионите в сравнение с общия им капацитет. При нас е 11%, което ни отрежда 45-о място от 54 държави.
