Илиан Илиев и Черно море ще опитат да спрат серията от победи на ЦСКА
Автор: Георги Куситасев 09:19Коментари (0)138
© Facebook: PFC Cherno more
Черно море приема днес ЦСКА в двубой от 19-и кръг на Първа лига. 

Мачът започва в 17:30 часа на стадион "Тича" във Варна. 

Домакините се намират на 5-о място във временното класиране с актив от 30 точки. ЦСКА са пред тях - 4-и с 31 пункта като са най-прогресиращият отбор в първенството. "Армейците" имат 9 поредни успеха във всички турнири (включително и приятелски срещи), а за първенство серията от победи от в 7 мача! 

Директните двубои често приключват без победител - при равен резултат като такъв е случаят с 4 от последните 5 мача. През този април ЦСКА отстрани Черно море на полуфиналите на Купата на България след успех с 2:1. 

За последно "моряците" надиграха "червените" с 1:0 като гост през май 2024-а година за първенство. 

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на столичани е 2.00, докато този за домакините - 4.00. Равенството е оценено на 3.33.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за ЦСКА е оценен на 2.09, докато евентуален триумф на Черно море е със ставка 4.25. Равенството е оценено на 3.35.
