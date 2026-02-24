Драгомир Драганов отново свири на Ботев, пратиха Гребенчарски на Лудогорец - Локо

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 23-ия кръг на Първа лига. Двубоят между между Лудогорец и Локомотив Пловдив бе поверен на Мариян Гребенчарски.



В същото време наряд за мача между Монтана и Ботев (Пловдив) получи Драгомир Драганов.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че преди време от ПФК Ботев изразиха недоволството си от Драгомир Драганов, който свири двубоя срещу Арда в Кърджали от 18-ия кръг. Същият рефер прекрати градското дерби на "Лаута" на 1 ноември 2025 година.



Ето всички съдийски назначения за срещите на пловдивските отбори от 23 кръг:



27 февруари 2026 г., петък, 15:15 ч.



ПФК Монтана 1921 - ПФК Ботев Пд



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Теодор Пешев Петров



4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева



СН: Иван Захариев Вълчев



2 март 2026 г., понеделник, 18:00 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД



ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Тодоров Мачев



4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Мартин Иванов Марков АВАР: Георги Димитров Давидов



СН: Георги Крумов Виделов