Драгомир Драганов отново свири на Ботев, пратиха Гребенчарски на Лудогорец - Локо
Автор: Стойчо Генов 17:01Коментари (1)364
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 23-ия кръг на Първа лига. Двубоят между между Лудогорец и Локомотив Пловдив бе поверен на Мариян Гребенчарски.

В същото време наряд за мача между Монтана и Ботев (Пловдив) получи Драгомир Драганов.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че преди време от ПФК Ботев изразиха недоволството си от Драгомир Драганов, който свири двубоя срещу Арда в Кърджали от 18-ия кръг. Същият рефер прекрати градското дерби на "Лаута" на 1 ноември 2025 година.

Ето всички съдийски назначения за срещите на пловдивските отбори от 23 кръг:

27 февруари 2026 г., петък, 15:15 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК Ботев Пд

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Иван Захариев Вълчев

2 март 2026 г., понеделник, 18:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Мартин Иванов Марков АВАР: Георги Димитров Давидов

СН: Георги Крумов Виделов
