|Еднакъв съдийски критерий в мачове с участието на Лудогорец? Възможно ли е това?
От ПФК Левски разкриха, че БФС е отказал да назначи чуждестранни съдии за дербито с Лудогорец. От футболната централа се аргументират с решение на Съдийската комисия, според което трябва да се спазва "условие за прилагането на еднакъв критерий към всички клубове".
Можем ли обаче да говорим за "еднакъв критерий" от страна на реферите, когато единият отбор е Лудогорец - футболните хора най-добре знаят това ...
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от ПФК Левски:
На 10.09.2025 ПФК "Левски“ изпрати официално запитване до Съдийската комисия към БФС относно мача срещу ПФК "Лудогорец 1945“ на 19.09.2025 г., с което потърси и възможности за диалог по темата чуждестранни съдии за определени ключови срещи в българския шампионат.
Ето извадка от писмото:
"С настоящото искане не поставяме под съмнение професионализма и добросъвестността на българските съдии. Намерението ни е да свалим излишното напрежение върху Съдийската комисия и реферите, на които би бил делегиран нарядът в дните преди и след срещата, както и да осигурим максимално спокойна среда, в която фокусът да остане изцяло върху спортно-техническата страна на мача.“
В получения отговор Съдийската комисия информира:
След извършен обстоен преглед на действащата нормативна уредба и практиката на БФС, както и с оглед гарантиране на единни критерии, подготовка и развитие на българските футболни съдии, СК при БФС е приела решение да не допуска назначаването на чуждестранни арбитри за мачове от българските първенства и турнири.“
Комисията допълва, че последователното спазване на този принцип е "условие за прилагането на еднакъв критерий към всички клубове, без да се създават изключения или предпоставки за неравнопоставеност.“
ПФК "Левски“ още веднъж заявява, че уважава институционалния ред и труда на българските съдии. Същевременно считаме, че отговор, който не влиза в диалог по конкретните аргументи и априори изключва всяка възможност за изключение при срещи с висок обществен интерес, не е удовлетворителен нито за клуба, нито за нашата публика.
Убедени сме, че "еднаквият критерий“ следва да включва и прозрачен, предварително регламентиран ред за извънредни случаи, когато това би допринесло за по-спокойна среда и по-високо обществено доверие.
Клубът ще продължи да търси допустимите по правилник възможности тази тема да бъде обсъдена в рамките на БФС, както и да предложи конкретни процедурни стъпки, за които ще потърси подкрепа и от останалите членове на футболния съюз.
