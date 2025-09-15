ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (8)
Еднакъв съдийски критерий в мачове с участието на Лудогорец? Възможно ли е това?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:27Коментари (0)54
© Plovdiv24.bg
От ПФК Левски разкриха, че БФС е отказал да назначи чуждестранни съдии за дербито с Лудогорец. От футболната централа се аргументират с решение на Съдийската комисия, според което трябва да се спазва "условие за прилагането на еднакъв критерий към всички клубове".

Можем ли обаче да говорим за "еднакъв критерий" от страна на реферите, когато единият отбор е Лудогорец - футболните хора най-добре знаят това ...

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от ПФК Левски:

На 10.09.2025 ПФК "Левски“ изпрати официално запитване до Съдийската комисия към БФС относно мача срещу ПФК "Лудогорец 1945“ на 19.09.2025 г., с което потърси и възможности за диалог по темата чуждестранни съдии за определени ключови срещи в българския шампионат.

Ето извадка от писмото:

"С настоящото искане не поставяме под съмнение професионализма и добросъвестността на българските съдии. Намерението ни е да свалим излишното напрежение върху Съдийската комисия и реферите, на които би бил делегиран нарядът в дните преди и след срещата, както и да осигурим максимално спокойна среда, в която фокусът да остане изцяло върху спортно-техническата страна на мача.“

В получения отговор Съдийската комисия информира:

След извършен обстоен преглед на действащата нормативна уредба и практиката на БФС, както и с оглед гарантиране на единни критерии, подготовка и развитие на българските футболни съдии, СК при БФС е приела решение да не допуска назначаването на чуждестранни арбитри за мачове от българските първенства и турнири.“

Комисията допълва, че последователното спазване на този принцип е "условие за прилагането на еднакъв критерий към всички клубове, без да се създават изключения или предпоставки за неравнопоставеност.“

ПФК "Левски“ още веднъж заявява, че уважава институционалния ред и труда на българските съдии. Същевременно считаме, че отговор, който не влиза в диалог по конкретните аргументи и априори изключва всяка възможност за изключение при срещи с висок обществен интерес, не е удовлетворителен нито за клуба, нито за нашата публика.      

Убедени сме, че "еднаквият критерий“ следва да включва и прозрачен, предварително регламентиран ред за извънредни случаи, когато това би допринесло за по-спокойна среда и по-високо обществено доверие.

Клубът ще продължи да търси допустимите по правилник възможности тази тема да бъде обсъдена в рамките на БФС, както и да предложи конкретни процедурни стъпки, за които ще потърси подкрепа и от останалите членове на футболния съюз.
Още по темата: общо новини по темата: 125
13.09.2025
12.09.2025
11.09.2025
10.09.2025
09.09.2025
09.09.2025
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Юношите на Локо с победа и равенство в София, добрата серия продължава
 Вторият отбор на Спартак спря победния ход на лидера
 "Тема спорт": Томаш, Любо Пенев и Ясен Петров сред предложените на Ботев за нов треньор
 Една от най-големите легенди на Ботев празнува 70-годишен юбилей
 Честито! Почетният гражданин на Пловдив Станко Стоянов закръгли 90 години
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: