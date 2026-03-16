Ръководството на Левски използва ласкави думи за втория капитан на отбора Кристиан Димитров. 29-годишният пловдивчанин записа 100 официални двубоя за "синия" тим и това предизвика реакцията от "Герена".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Левски:

100 нюанса мъжество, класа и саможертва.

𝟏𝟎𝟎 мача за Кристиан Димитров със синия екип.

Сигурни сме, че най-доброто тепърва предстои.

Със синия екип Кристиан Димитров е играл най-много мачове в досегашната си кариера. След това се нарежда отборът на Ботев, с който централният защитник има 72 двубоя. Тази импровизирана тройка се допълва от Хайдук (Сплит) с 46 срещи.