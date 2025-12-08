ИЗПРАТИ НОВИНА
Попето се контузи на "Лаута", но вече обмисля вариант да отложи раздялата с футбола
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:05Коментари (0)1081
Ивелин Попов неотдавна заяви, че този сезон вероятно ще бъде последният в професионалната му кариера. Има вариант, при който обаче опитният нападател на Арда може да отложи раздялата с футбола.

Това би се случило, ако тимът от Кърджали отново си осигури участие в европейските клубни турнири.

При класиране за Лигата на конференциите или Лига Европа Попето е склонен да остане още няколко месеца, за да помогне на отбора в международните предизвикателства. Именно подобна цел е поставена пред състава и треньорския щаб – първо чрез Купата на България, а след това и през шампионата. Миналата година Арда достигна до Европа, след като спечели баража срещу ЦСКА.

В петък на тима от Кърджали предстои тежко гостуване на Черно море в осминафинален сблъсък за Купата на България. Участието на Ивелин Попов обаче е под въпрос, след като получи травма при успеха с 2:0 над Локомотив Пловдив и напусна терена принудително.

Днес ще бъде направена оценка на състоянието му, която ще определи дали ще може да играе на "Тича“.

Ивелин Попов се присъедини към Арда малко след старта на сезона, след като се раздели с Ботев Пловдив. Той вече намекна, че след края на активната си кариера вижда бъдещето си в ръководен пост, а не на треньорската скамейка. Именно такава роля на технически директор или тийм мениджър се обсъжда от страна на клубното ръководство.
