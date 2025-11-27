ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (15)
Освободиха го след 0:6 от Ботев (Пд), а сега го назначиха отново на същия пост в клуба
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:12 / 27.11.2025Коментари (0)1751
©
Изненадващо завръщане на треньорския пост в наш отбор от Първа лига! Ръководството на Берое официално потвърди назначаването на Хосу Урибе за нов наставник на тима.

"Посрещаме отново Хосу Урибe в неговия втори период като старши треньор на Берое. Пожелаваме му много успехи начело на отбора", написаха от Берое.

Испанецът бе начело на старозагорци между октомври 2024 и май 2025, когато бе освободен след загуба от Ботев (Пловдив) с 0:6. 

Хесус Урибесалго или Хосу Урибе, както е наричан в родината си, е роден на 25 април 1969 в Хихон, Испания. Най-много мачове - 70, има начело на испанския Реал Авилес, който води от юли 2013 до март 2015 година. Работил е и в Лас Палмас през сезон 2002-03, а през следващия е част от  Хетафе. Има престои и в Елче, Алавес, Жирона и Менсахеро.

Очаква се испанският специалист да води отбора още в следващия му двубой от Първа лига срещу ЦСКА 1948, който е насрочен за 29 ноември от 12:30 ч. в Бистрица.
Още по темата: общо новини по темата: 182
27.11.2025
26.11.2025
26.11.2025
26.11.2025
25.11.2025
25.11.2025
предишна страница [ 1/31 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Кочев "жегна" Марица: Не трябва да се омаловажава успеха с това, че играеш с юноши! Вратарят ни, който спаси дузпите, също е юноша
 Константин Маршавелов стартира като убедителен лидер в последния кръг от пистовия шампионат
 Официално: Второто най-голямо и най-престижно колоездачно състезание в света минава през Пловдив
 Бутилка уцели по главата и обля в кръв голмайстора на Астън Вила, Кабаков и Драганов продължиха мача
 Важна информация за ботевистите, които ще бъдат на стадиона утре
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: