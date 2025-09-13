Очакваше се! Ивелин Попов избра в кой клуб да завърши кариерата си

© Plovdiv24.bg Ивелин Попов избра в кой клуб да завърши своята кариера. Бившият капитан на Ботев (Пловдив) е провел среща с треньора на Локомотив (София) Станислав Генчев и е постигнал споразумение за преминаването му при "железничарите".



Очаква се 37-годишният футболист да бъде представен официално от столичния клуб през следващата седмица, твърди "Гонг". Той пристига в "Надежда" като свободен агент, след като в началото на седмицата се раздели с Ботев (Пд).



Опитният полузащитник ще бъде трето ново попълнение на Локомотив (Сф) през последните дни, след като с отбора подписаха бившите играчи на Локомотив Пловдив Георги Минчев и Ангел Лясков.



Ивелин Попов игра за Ботев през последните две години. Той записа 77 мача за "канарчетата", в които вкара 15 гола и направи 19 асистенции.



Попето е играл още за Литекс, Левски, турския Газиантепспор, както и руските Кубан Краснодар, Спартак Москва, Ростов, Рубин Казан и Сочи.