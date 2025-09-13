ИЗПРАТИ НОВИНА
Очакваше се! Ивелин Попов избра в кой клуб да завърши кариерата си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:26Коментари (0)61
© Plovdiv24.bg
Ивелин Попов избра в кой клуб да завърши своята кариера. Бившият капитан на Ботев (Пловдив) е провел среща с треньора на Локомотив (София) Станислав Генчев и е постигнал споразумение за преминаването му при "железничарите". 

Очаква се 37-годишният футболист да бъде представен официално от столичния клуб през следващата седмица, твърди "Гонг". Той пристига в "Надежда" като свободен агент, след като в началото на седмицата се раздели с Ботев (Пд).

Опитният полузащитник ще бъде трето ново попълнение на Локомотив (Сф) през последните дни, след като с отбора подписаха бившите играчи на Локомотив Пловдив Георги Минчев и Ангел Лясков. 

Ивелин Попов игра за Ботев през последните две години. Той записа 77 мача за "канарчетата", в които вкара 15 гола и направи 19 асистенции. 

Попето е играл още за Литекс, Левски, турския Газиантепспор, както и руските Кубан Краснодар, Спартак Москва, Ростов, Рубин Казан и Сочи.
