ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
След 41 мача за Ботев Андрей Йорданов избра да продължи в ЦСКА
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:21Коментари (0)148
©
ЦСКА си осигури подписа на левия краен защитник Андрей Йорданов. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с "армейците“ за срок от три години.

Андрей Йорданов е на 24 години, като титулярната му позиция е по левия фланг на отбраната. Той пристига в ЦСКА от отбора на Ботев Пловдив.

Йорданов е роден през 2001 година в град Кюстендил. През 2013 година започва да тренира в школата на ЦСКА, а в началото на 2019 година записва своя дебют за първия отбор на "червените“. През лятото на 2024 година Андрей Йорданов преминава в редиците на Ботев Пловдив, където изиграва 41 мача, отбелязва 1 гол и записва 4 асистенции.

Най-големият български клуб приветства Андрей Йорданов с добре дошъл и му пожелава много успехи с червената фланелка, завършва официалното съобщение на ЦСКА.
Още по темата: общо новини по темата: 199
04.01.2026
31.12.2025
29.12.2025
12.12.2025
12.12.2025
09.12.2025
предишна страница [ 1/34 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Херо и Иван Цветанов поведоха ботевистите пред паметника на клубния патрон на стадиона
 Юношите на Ботев преклониха глава пред клубния патрон в Калофер
 Херо: Ако не мелим брашно със собственика, тръгва си работникът, а не работодателят
 ПФК Ботев: ФИФА премахна всички забрани! Очакваме ви на "Колежа"
 Илиян Филипов изгледа първата тренировка на Ботев, имаше само един отсъстващ
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: