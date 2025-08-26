Ето ги реферите, които ще свирят на Локо и Ботев в седмия кръг

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от седмия кръг на Първа лига. Срещата между Спартак (Варна) и Локомотив (Пловдив) ще ръководи Георги Гинчев.



Двубоят между Лудогорец и Ботев (Пловдив) бе поверен на Васил Минев.



Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в третия кръг:



30 август 2025 г., събота, 19:00 ч.



ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД



ГС: Георги Милков Гинчев, АС1: Александър Христов Апостолов, АС2: Мартин Тодоров Мачев, 4-ТИ: Михаел Петков Павлов



ВАР: Валентин Станчев Железов, АВАР: Станимир Илков Илков



СН: Георги Василев Йорданов



31 август 2025 г., неделя, 21:30 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев Пд



ГС: Васил Петров Минев, АС1: Георги Пламенов Тодоров, АС2: Светослав Станимиров Стойчев, 4-ТИ: Мартин Живков Великов



ВАР: Станимир Лозанов Тренчев, АВАР: Венцислав Георгиев Митрев



СН: Радан Василев Мирянов