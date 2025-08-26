ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (15) | Вчера (16)
Ето ги реферите, които ще свирят на Локо и Ботев в седмия кръг
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:12Коментари (0)126
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от седмия кръг на Първа лига. Срещата между Спартак (Варна) и Локомотив (Пловдив) ще ръководи Георги Гинчев.

Двубоят между Лудогорец и Ботев (Пловдив) бе поверен на Васил Минев.

Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в третия кръг:

30 август 2025 г., събота, 19:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Георги Милков Гинчев, АС1: Александър Христов Апостолов, АС2: Мартин Тодоров Мачев, 4-ТИ: Михаел Петков Павлов

ВАР: Валентин Станчев Железов, АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Георги Василев Йорданов

31 август 2025 г., неделя, 21:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев Пд

ГС: Васил Петров Минев, АС1: Георги Пламенов Тодоров, АС2: Светослав Станимиров Стойчев, 4-ТИ: Мартин Живков Великов

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев, АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Радан Василев Мирянов
