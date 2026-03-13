ще бъде ръководена от Волен Чинков.
Играчите на Душан Косич са 6-и във временното подреждане с 35 точки. "Смърфовете" нямат победа в последните си 5 шампионатни мача, а като домакини имат 6 успеха, 4 равенства и 3 загуби при голова разлика 12:15. Последният мач между двата тима завърши 2:2.
Момчетата на Христо Арангелов са на 14-о място с 21 точки. Столичани спечелиха 2 от последните си 5 мача в първенството, а като гости имат 2 успеха, 2 равенства и 8 загуби при голова разлика 9:28. Септември има 2 победи в последните си 5 срещи с Локомотив.
мангал от Шикера
преди 6 мин.
тея ги убивами .освен ако бай круши не врътне един хикс
