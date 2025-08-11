ИЗПРАТИ НОВИНА
Тунчев: Направихме опит да отложим мача с Локо (Пд)
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:24Коментари (1)830
© Plovdiv24.bg
Ръководството на Арда (Кърджали) е поискало мачът с Локомотив Пловдив да бъде отложен заради участието на тима в турнира Лигата на конференциите. Това разкри треньорът на кърджалийци Александър Тунчев.

Двубоят Арда - Локо Пд от четвъртия кръг на Първа лига е тази вечер от 21,15 часа на стадиона в Кърджали.

Групата на Локомотив за мача може да видите тук.

Реваншът с литовския Кауно Жалгирис пък е в четвъртък (14 август) от 20,30 часа, също в Кърджали, като в първата среща Арда спечели с 1:0.

"Направихме опит да отложим двубоя, но не се получи. Играем в много сгъстен цикъл в последно време. Срещу Локомотив Пловдив очаквам да стане един доста интригуващ мач. Със сигурност ще е здрав сблъсък. Труден мач ще е", заяви пред "Мач Телеграф“ Александър Тунчев.

"В едно съм сигурен и то е, че няма да подценим тази среща. Ще излезем с най-доброто, с което разполагаме. Определено отборът на Локомотив се представя доста добре от началото на първенството. Честно казано, все още не съм решил с кои играчи ще излезем на терена. Със сигурност ще се хвърлим за трите точки в този двубой. Много е вероятно да има някоя ротация в състава, но със сигурност ще излезем на 100% готови за победа. Няма да мислим за мача в четвъртък. Първо ще гледаме да си свършим работата срещу Локо Пд и после ще мислим за Жалгирис. Настроението в отбора е много добро, но да не забравяме, че трябва да сме здраво стъпили на земята“, допълни още наставникът на Арда.
