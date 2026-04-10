Черни облаци буквално надвиснаха над пловдивския футболен съдия Георги Кабаков. Това стана ясно след изразената позиция от президента на Българския футболен съюз Георги Иванов.

Plovdiv24.bg я публикува без никаква редакторска намеса:

"Изчаках да се изиграе мачът между Лудогорец и Черно море, който бе поверен на Георги Кабаков, за да изразя своята позиция по темата, без да се нагнетява допълнително общественото напрежение.

Категорично заявявам несъгласието си с обяснението, дадено от Съдийската комисия във връзка със спорния момент за неотсъдена дузпа в срещата между Берое и ЦСКА.

Като президент на Българския футболен съюз държа на обективността в съдийските решения и поради тази причина обръщам внимание на Съдийската комисия да прояви още по-голяма обективност в професионалната си преценка и да преразгледа решенията на ВАР съдията на мача Берое - ЦСКА.

Призовавам Съдийската комисия да преразгледа участието на Георги Кабаков в срещите до края на шампионата", казва Георги Иванов.