Фен на Арда показа агитката на Локо и попита: Не може ли и ние да направим това?

© Привърженик на Арда (Кърджали) се впечатли от стара хореография на феновете на Локомотив Пловдив и зададе любопитен въпрос на фенклуба на тима от Кърджали.



Реакцията му е свързана с предстоящия реванш срещу Кауно Жалгирис в турнира Лига на конференциите. Воденият от Александър Тунчев отбор спечели с 1:0 като гост и сега е много близо до преминаване в следващия кръг.



Запалянкото е останал възхитен от хореото в синьо и бяло на "Лаута".



Ето какво написа той в официалната страница на Фен клуб АРДА 1924 - Кърджали:



До фен клуба на Арда. Няма ли как да се организират 10 души преди мача и да се поставят 1000-2000 листа А3 в синьо и бяло в подобна подредба на столчетата?



И в средата 20-30 знамена. Малко подкрепа да им дадем на тези момчета.



Няма ли толкова един бизнесмен, който да плати разходите?