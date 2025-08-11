Фенклубът на Локо: Различни стадиони, различни съперници, но една и съща цел - битка на терена

© Plovdiv24.bg Фенклубът на Локомотив Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да отправи призив към "черно-бялата" общност.



Конкретният повод за реакцията е днешното гостуване на Арда. Двубоят в Кърджали е от четвъртия кръг на Първа лига и започва в 21,15 часа.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на Фенклуб Локомотив Пловдив:



Различни градове, различни стадиони, различни съперници, но една и съща цел - битка на терена и подкрепа от трибуните докрай!



Пълният сектор за гости в Кърджали те очаква!



Само Локо!