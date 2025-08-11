ИЗПРАТИ НОВИНА
Футболист хареса подигравателен пост на бултраси срещу Керкез и приключи с ЦСКА
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:38Коментари (0)512
© Plovdiv24.bg
Георги Чорбаджийски (№16) приключи с ЦСКА
Ръководството на ЦСКА е взело решение, че Георги Чорбаджийски няма да играе повече за отбора през настоящия сезон и ще го изпрати под наем в друг тим. Вариант за продължаване на кариерата на младия играч е Ботев (Враца).

Една от вероятните причини "червените" да вземат това решение е лайкът, който 20-годишният футболист сложи под подигравателен пост в Instagram, насочен срещу треньора Душан Керкез.

Чорбаджийски е харесал пост от фен страница на Ботев (Пловдив), в която се предвижда скорошно уволнение на Душан Керкез от ЦСКА. Публикацията е отпреди десетина дни, а в нея привържениците на "жълто-черните“ пишат иронично: "Душане, май няма да можеш да вземеш зимната шуба! Коледа ще празнуваш в чужбина“.

Дали наистина ЦСКА планира раздяла с Георги заради въпросния скандал или просто това е съвпадение? И дали в действителност самият Чорбаджийски е харесал подигравателния текст? Говори се, че лайкът  е негово дело, но след като се вдигна шум, Жоро го изтрил, твърди Блиц.
