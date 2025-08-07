ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (12)
Енгибаров представи осмо ново попълнение в новак от Първа лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:14
©
Новакът в Първа лига Добруджа се похвали с осмо ново попълнение. Жълто-зелените привлякоха словенския футболист Алмин Куртович. Той бе представен от спортния директор на клуба Енгибар Енгибаров.

25-годишният играч има над 200 мача в професионалния футбол, от които 164 в Първа лига на Словения. Има и участия за младежкия национален отбор на Словения (U21).

Добре дошъл в Добрич, Алмин, написаха от ПФК Добруджа.

Куртович се подвизава като централен полузащитник и играе с левия крак. Договорът му с Мура е бил до юни 2026 година, но от Добруджа са постигнали споразумение за привличането му.

Алмин Куртович е осмото ново попълнение в тима това лято и трети чужденец. В отбора обаче нямат проблеми с различните изисквания, тъй като легионерите извън Европейския съюз са само двама. Словенското попълнение пък може да влезе веднага, ако в БФС пристигне сертификатът му от последния отбор.
