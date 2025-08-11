© Plovdiv24.bg виж галерията Изграждането на Централната трибуна на стадион "Локомотив" продължи днес с наливане на бетон, предава Plovdiv24.bg. До края на деня ще бъде излята последната двойно армирана настилка, която всъщност е кота нула за нивото на помещенията, които ще бъдат под съоръжението.



Преди това бе изграден дренажният насип, който служи за отвеждане на обратните води. През него минава цялата водопроводна система - водопроводна и елчаст.



През следващите дни ще се работи по изграждане на стената откъм тревния терен. Това всъщност ще е парапетът, който ще е на първия ред на централната трибуна.



Гледайте в прикаченото видео кадри от дрона на Plovdiv24.bg от днес, 11 август 2025 година!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.