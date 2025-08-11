ИЗПРАТИ НОВИНА
Кадри от дрон: Бетон се лее на "Лаута", приключва работата по кота нула
Автор: Стойчо Генов 14:03
© Plovdiv24.bg
Изграждането на Централната трибуна на стадион "Локомотив" продължи днес с наливане на бетон, предава Plovdiv24.bg. До края на деня ще бъде излята последната двойно армирана настилка, която всъщност е кота нула за нивото на помещенията, които ще бъдат под съоръжението.

Преди това бе изграден дренажният насип, който служи за отвеждане на обратните води. През него минава цялата водопроводна система - водопроводна и елчаст.

През следващите дни ще се работи по изграждане на стената откъм тревния терен. Това всъщност ще е парапетът, който ще е на първия ред на централната трибуна.

Гледайте в прикаченото видео кадри от дрона на Plovdiv24.bg от днес, 11 август 2025 година!

Ей това е Густо майна и една ПЕТА за вечността!
