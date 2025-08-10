ИЗПРАТИ НОВИНА
Ветераните на Локо спечелиха 10-ото издание на международен турнир
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:33
©
Ветераните на Локомотив (Пловдив) триумфираха в десетото издание на международния футболен турнир "Марга Аурея“. "Черно-белите“ взеха златните медали след две победи!

омакин на надпреварата бе Стрела (Ореш), а другите тимове, които взеха участие, бяха Победа (Стар Бешенов) и Гигант (Белене). Двубоите се проведоха на стадион "Нове Арена“ в Свищов.

В първата си среща "черно-белите“ надвиха Стрела (Ореш) с класическото 3:0. Точни за пловдивчани бяха Аян Садъков-младши, Георги Иванов и Димитър Пеев.

Във финалната среща Локомотив срещна ветераните на Гигант (Белене), които надвиха по-рано през деня Победа (Стар Бешенов). "Черно-белите“ успяха да вземат победата с 1:0 в оспорван мач, който се игра при доста топло време. Единственото попадение бе дело на Даниел Димитров.

Групата на Локомотив за турнира: Стоян Ламбов, Тодор Димов, Йордан Хърков, Спас Топузов, Филип Георгиев, Петър Пашев, Георги Иванов, Аян Садъков-младши, Левон Апкарян, Даниел Димитров, Димитър Пеев, Стефан Саламанов, Любо Бойков.
Статистика: