Жребият размина Локо и Ботев в полуфиналите от турнира за ветерани на "Лаута"

Жребият на международния турнир за ветерани "Съединени чрез спорта" размина Локомотив и Ботев преди финала. Надпреварата е утре (15 ноември) на стадион "Локомотив" в парк "Лаута" и е организирана от Гражданска инициатива "Съединени българи", с любезното съдействие на ПФК Локомотив Пловдив.



Участници в турнира са четири отбора, свързани с българските общности от Балканите и Източна Европа: Локомотив (Пловдив), Ботев (Пловдив), Победа (Стар Бешенов, Румъния), Брера (Струмица, Република Северна Македония).



Официалното откриване на турнира е насрочено за 11:30 часа.



Всички двубои ще бъдат изиграни в рамките на един ден, като мачовете ще се провеждат във формат от две полувремена по 25 минути.



Програма на турнира "Съединени чрез спорта“ на стадион "Локомотив“ в парк Лаута – Пловдив:



11:30 ч. – Откриване



12:00 ч. – Полуфинал I: Локомотив – Победа Стар Бешенов (централен терен)



12:00 ч. – Полуфинал II: Ботев – Брера Струмица (терен "Кошарата“)



13:30 ч. – Мач за трето място (централен терен)



14:30 ч. – Финал (централен терен)



15:40 ч. – Официална церемония по награждаването



Турнирът се провежда по мотото "Съединени чрез спорта“ и има за цел да засили връзките между българите у нас и тези в чужбина, като постави акцент върху уважението, феърплея и духа на единството.



"На терена всички са равни и различията остават на заден план. Спортът е един от най-силните начини да изграждаме мостове помежду си. Това е пътят, по който трябва да вървим – заедно“, посочват от инициативата "Съединени българи“.



Събитието е с вход свободен и организаторите канят всички жители и гости на Пловдив да присъстват и да подкрепят участниците.



Дата: 15 ноември 2025 г.



Място: Стадион "Локомотив“, парк Лаута, Пловдив



Вход: свободен