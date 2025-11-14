|
|Жребият размина Локо и Ботев в полуфиналите от турнира за ветерани на "Лаута"
Жребият на международния турнир за ветерани "Съединени чрез спорта“ размина Локомотив и Ботев преди финала. Надпреварата е утре (15 ноември) на стадион "Локомотив" в парк "Лаута" и е организирана от Гражданска инициатива "Съединени българи“, с любезното съдействие на ПФК Локомотив Пловдив.
Участници в турнира са четири отбора, свързани с българските общности от Балканите и Източна Европа: Локомотив (Пловдив), Ботев (Пловдив), Победа (Стар Бешенов, Румъния), Брера (Струмица, Република Северна Македония).
Официалното откриване на турнира е насрочено за 11:30 часа.
Всички двубои ще бъдат изиграни в рамките на един ден, като мачовете ще се провеждат във формат от две полувремена по 25 минути.
Програма на турнира "Съединени чрез спорта“ на стадион "Локомотив“ в парк Лаута – Пловдив:
11:30 ч. – Откриване
12:00 ч. – Полуфинал I: Локомотив – Победа Стар Бешенов (централен терен)
12:00 ч. – Полуфинал II: Ботев – Брера Струмица (терен "Кошарата“)
13:30 ч. – Мач за трето място (централен терен)
14:30 ч. – Финал (централен терен)
15:40 ч. – Официална церемония по награждаването
Турнирът се провежда по мотото "Съединени чрез спорта“ и има за цел да засили връзките между българите у нас и тези в чужбина, като постави акцент върху уважението, феърплея и духа на единството.
"На терена всички са равни и различията остават на заден план. Спортът е един от най-силните начини да изграждаме мостове помежду си. Това е пътят, по който трябва да вървим – заедно“, посочват от инициативата "Съединени българи“.
Събитието е с вход свободен и организаторите канят всички жители и гости на Пловдив да присъстват и да подкрепят участниците.
Дата: 15 ноември 2025 г.
Място: Стадион "Локомотив“, парк Лаута, Пловдив
Вход: свободен
