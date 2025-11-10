ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (7)
Локо и Ботев все пак ще играят на "Лаута", но в турнир за ветерани
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:17Коментари (0)0
© Plovdiv24.bg
На 15 ноември 2025 г. Пловдив ще бъде домакин на първия Международен футболен турнир за ветерани "Съединени чрез спорта“, организиран от Гражданска инициатива "Съединени българи“ с любезното съдействие на ПФК Локомотив (Пловдив).

Събитието ще се проведе на стадион "Локомотив“ в парк Лаута и ще обедини четири отбора, свързани с българските общности от Балканите и Източна Европа:

Локомотив (Пловдив), Ботев (Пловдив), Беласица (Струмица, Република Северна Македония) и Победа (Стар Бешенов, Румъния).

Турнирът е част от инициативите на "Съединени българи“, които целят да изграждат мостове между сънародниците у нас и зад граница – чрез култура, спорт и общи каузи. Събитието ще премине под мотото "Съединени чрез спорта“, защото именно спортът е универсален език, който свързва хората и преодолява различията, съобщиха от ПФК Локомотив.

"Когато хора от различни държави, с различни съдби и пътища се съберат на един терен, те забравят за граници и различия. На терена всички са равни – и това е истинското съединение, към което трябва да се стремим и извън спорта“, споделят от организацията.

"Чрез спорта ние можем да покажем, че има неща, които ни обединяват повече, отколкото ни разделят. Това е пътят, по който трябва да вървим – заедно, с уважение и приятелство“, допълват още от "Съединени българи“.

Програмата на турнира включва четири срещи, които ще се изиграят в един ден – на 15 ноември:

- Два полуфинала в сутрешната част на програмата (начало в 11,00 часа)

- Мач за третото място в ранния следобед;

- Голям финал, който ще определи първия носител на титлата "Съединени чрез спорта“.

Всички срещи ще се играят на стадион "Локомотив“ в парк Лаута, а входът за зрителите е свободен.

Турнирът ще съчетае спортен дух и послание за единство, като ще даде възможност ветераните да покажат, че истинската стойност на играта не е в резултата, а в приятелството и уважението помежду ни.
Още по темата: общо новини по темата: 65
07.11.2025
31.10.2025
13.10.2025
08.10.2025
06.10.2025
21.09.2025
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Пълдин спечели дербито на Пловдив в женския футбол с гол 5 минути преди края
 Италианец изпревари Иван Петков в гласуването за нов треньор на женския национален отбор
 Мнение: Това е последният пирон в ковчега на българския рали спорт
 Академик-ПУ с първа победа през сезона, излезе на трето място
 Ален Ожболт избухна с два гола и асистенция за най-доброто нападение в Гърция
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: