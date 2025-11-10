Локо и Ботев все пак ще играят на "Лаута", но в турнир за ветерани

На 15 ноември 2025 г. Пловдив ще бъде домакин на първия Международен футболен турнир за ветерани "Съединени чрез спорта“, организиран от Гражданска инициатива "Съединени българи“ с любезното съдействие на ПФК Локомотив (Пловдив).
Събитието ще се проведе на стадион "Локомотив“ в парк Лаута и ще обедини четири отбора, свързани с българските общности от Балканите и Източна Европа:
Локомотив (Пловдив), Ботев (Пловдив), Беласица (Струмица, Република Северна Македония) и Победа (Стар Бешенов, Румъния).
Турнирът е част от инициативите на "Съединени българи“, които целят да изграждат мостове между сънародниците у нас и зад граница – чрез култура, спорт и общи каузи. Събитието ще премине под мотото "Съединени чрез спорта“, защото именно спортът е универсален език, който свързва хората и преодолява различията, съобщиха от ПФК Локомотив.
"Когато хора от различни държави, с различни съдби и пътища се съберат на един терен, те забравят за граници и различия. На терена всички са равни – и това е истинското съединение, към което трябва да се стремим и извън спорта“, споделят от организацията.
"Чрез спорта ние можем да покажем, че има неща, които ни обединяват повече, отколкото ни разделят. Това е пътят, по който трябва да вървим – заедно, с уважение и приятелство“, допълват още от "Съединени българи“.
Програмата на турнира включва четири срещи, които ще се изиграят в един ден – на 15 ноември:
- Два полуфинала в сутрешната част на програмата (начало в 11,00 часа)
- Мач за третото място в ранния следобед;
- Голям финал, който ще определи първия носител на титлата "Съединени чрез спорта“.
Всички срещи ще се играят на стадион "Локомотив“ в парк Лаута, а входът за зрителите е свободен.
Турнирът ще съчетае спортен дух и послание за единство, като ще даде възможност ветераните да покажат, че истинската стойност на играта не е в резултата, а в приятелството и уважението помежду ни.