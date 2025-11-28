ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (17)
Бивши звезди на Локо и Ботев ще играят срещу Бонучи и Ди Натале
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:08 / 28.11.2025Коментари (0)952
© Plovdiv24.bg
Бившите футболисти на пловдивските Локомотив и Ботев Бобан Янчевски и Бобан Грънчаров ще застанат рамо до рамо с Горан Пандев и ще облекат националната фланелка на Северна Македония за мачове в турнир по Футбол 7, който ще се проведе в Рим на 13 и 14 декември.

Бобан Янчевски бе част от шампионския отбор на Локомотив, с който вдигна шампионската купа през 2004 година. Бобан Грънчаров игра за Ботев през сезон 2012-2013

Форматът е сред най-бързо развиващите се в света заради своята динамика, техничност и непрекъснато действие, което го прави особено привлекателен за зрителите.

Северна Македония ще има честта да открие турнира срещу домакина Италия — финалист от последното световно първенство по Футбол 7, проведено тази година в Бразилия, пише dsport.bg. Съперникът идва с внушителен състав, включващ имена като Леонардо Бонучи, Антонио Ди Натале, Алесио Черчи, Гаетано Д'Агостино и Давиде Москардели.
Още по темата: общо новини по темата: 68
15.11.2025
14.11.2025
10.11.2025
07.11.2025
31.10.2025
13.10.2025
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Сблъсъкът на титаните днес на "Колежа"! Двамата имат близо 1000 мача
 Херо и Ботев Пловдив с труден домакински тест
 Косич: Разочаровани и ядосани сме, но трябва да приемем фактите, че не бяхме добри
 Собственикът на Ботев: Кметът да изпълни функциите си и да предотврати напрежение сред жълто-черната общност
 Втори пореден посредствен мач за Локо, черно-белите рязко понижиха формата си
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: