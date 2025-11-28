Бивши звезди на Локо и Ботев ще играят срещу Бонучи и Ди Натале

© Plovdiv24.bg Бившите футболисти на пловдивските Локомотив и Ботев Бобан Янчевски и Бобан Грънчаров ще застанат рамо до рамо с Горан Пандев и ще облекат националната фланелка на Северна Македония за мачове в турнир по Футбол 7, който ще се проведе в Рим на 13 и 14 декември.



Бобан Янчевски бе част от шампионския отбор на Локомотив, с който вдигна шампионската купа през 2004 година. Бобан Грънчаров игра за Ботев през сезон 2012-2013



Форматът е сред най-бързо развиващите се в света заради своята динамика, техничност и непрекъснато действие, което го прави особено привлекателен за зрителите.



Северна Македония ще има честта да открие турнира срещу домакина Италия — финалист от последното световно първенство по Футбол 7, проведено тази година в Бразилия, пише dsport.bg. Съперникът идва с внушителен състав, включващ имена като Леонардо Бонучи, Антонио Ди Натале, Алесио Черчи, Гаетано Д'Агостино и Давиде Москардели.