|Ветераните на Локо спечелиха международния турнир на "Лаута", Ботев завърши трети
|Отборът на Локомотив (Пловдив) спечели първото издание на Международен футболен турнир за ветерани "Съединени чрез спорта“. На финала “черно-белите" надвиха Брера след изпълнение на дузпи. На трето място остана Ботев (Пловдив), а на четвърто – Победа (Стар Бешенов).
Събитието бе организирано от Гражданска инициатива "Съединени българи“ с любезното съдействие на ПФК Локомотив (Пловдив). Надпреварата се проведе на стадион "Локомотив“ в парк “Лаута" и обедини четири отбора, свързани с българските общности от Балканите и Източна Европа.
Първи 1/2-финал: Локомотив – Победа 2:0
Стефан Саламанов даде аванс на “черно-белите" за 1:0 в 13-ата минута на мача. Минути по-късно Здравко Лазаров нацели страничната греда на гостите. В началото на второто полувреме Георги Иванов отбеляза за 2:0.
Втори 1/2-финал: Ботев – Брера 0:2
Отборът от Струмица стигна до финала с по едно попадение във всяко полувреме. Първият гол бе дело на бившия играч на Локомотив Зоран Балдовалиев, а Георгиев оформи крайното 0:2.
Мач за трето място: Победа – Ботев 0:2
Двата тима предложиха оспорван мач. “Жълто-черните" вкараха за 0:1 пет минути преди края на мача, а крайното 0:2 бе оформено в заключителните секунди на срещата.
Финал: Брера – Локомотив 0:0 (1:4 след дузпи)
Редовното време завърши без отбелязан гол, като се стигна до изпълнение на дузпи. Там “черно-белите" бяха безпогрешни от бялата точка и постигнаха успех с 4:1.
След края на срещата се проведе награждаването, като имаше и индивидуални награди.
Най-добър играч: Здравко Лазаров
Най-добър вратар: Ристе Митев
Голмайстор: Зоран Балдовалиев
