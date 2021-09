© Групата "The Magic of Plovdiv", съставена от привърженици на Локомотив Пловдив, публикува любопитно видео, от което се вижда докъде е стигнал строежът на Трибуна Бесика на стадиона в квартал "Лаута".



"Нашият дом!!! Септември 2021", гласи краткият текст към кадрите.



От видеото се вижда, че строежът на трибуната напредва и съвсем скоро ще се налива бетон за редовете от първото ниво. Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че до този момент беше изградена цялата водопроводна и елчаст - система, двойно армираната бетонна настилка на кота 0, стената откъм тревния терен и парапетът, който всъщност ще е на първия ред на трибуната.



Гледайте в прикаченото видео заснетите от "The Magic of Plovdiv" кадри!



