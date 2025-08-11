ИЗПРАТИ НОВИНА
Локо II загуби от Атлетик на "Лаута" след гол на млада кукленска надежда
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:01
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) допусна домакинска загуба във втория кръг на Югоизточната Трета лига. "Черно-белите“ отстъпиха с 0:1 на Атлетик (Куклен). Двубоят се игра на помощния терен в спортен комплекс "Локомотив“.

Единственото попадение в мача падна в 55-ата минута, когато точен бе младата кукленска надежда Алиберг Коджаали. Пловдивчани потърсиха изравняването, като най-чистата ситуация се откри пред Тони Лесов. Играчът на Локомотив нацели гредата и не успя да възстанови равенството.

Така двата отбора имат вече по 3 точки от началото на сезона.

Локомотив II: Христиан Божков, Тодор Нейчев, Мерт Салим, Станислав Витанов, Пламен Петров, Валери Божинов, Кристиян Хаджиниколов, Димитър Драганов, Тони Лесов, Иван Узунов, Тодор Фердинандов.

Резерви: Антонио Вардин, Севи Идриз, Калоян Панов, Христо Ботевски, Низар Алруб, Николай Георгиев, Виан Станков.

Атлетик (Куклен): Денис Паскулов, Антон Коспартов, Мерт Салимехмед, Юлиян Романов, Стефан Тинков, Ангел Семерджиев, Теодор Митрев, Алиберг Коджаали, Мирослав Радев, Илия Смилянов, Петко Петков.

Резерви: Янко Шинлаков, Адриан Димитров, Тарек Жензарли, Димитър Джонджуров, Борислав Хаджиев, Мартин Иванов, Ванчо Траянов.
