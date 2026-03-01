Тежък уикенд за двата тима на Атлетик (Куклен). Представителният отбор на "баските" загуби с 0:4 гостуването си на Хасково след пресилен червен картон на Реджеб Халил в 16-ата минута.Вторият отбор на Атлетик, наричан още от местните "Старата школа", също допусна загуба с 0:3 при гостуването си на Тракия (Стамболийски). Тук липсата на доста ключови, основно заради контузии, футболисти, се оказа решаваща.Следващото домакинство на Атлетик (Куклен) е в сряда от 15:00 на Локомотив (Пд), като мачът е изключително важен за “баските".