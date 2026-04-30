Ръководството на Атлетик (Куклен) поиска от Зоналния съвет на БФС - Пловдив да изхвърли от футбола съдията Николай Иванов. Причината за тази реакция на "баските" са действията на пловдивския рефер в мача срещу Несебър, спечелен от гостите с 1:0. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, от Атлетик смятат, че Иванов е свирил "позорно" на градския стадион в Куклен, присъждайки две дузпи в полза на Несебър, които бяха спасени от вратаря Денис Паскулов.

"Баските" публикуваха в официалната си страница във Фейсбук скандално видео, при което едва не бе счупен кракът на капитана Юлиан Романов, но арбитърът подминава ситуацията.

Ето какво гласи позицията на ФК Атлетик (Куклен)

Призоваваме БФС-Пловдив да изхвърли рефера Николай Иванов от футбола, вреден е за здравето на футболистите. Всички, изгледали мача, са наясно за колко скандално съдийство ставаше въпрос в двубоя срещу Несебър. Колко наведен беше реферът, няма да коментираме повече, щом си е избрал този път в живот и по този начин да бъде възприеман от спортната общественост, приятелите и семейството му си е негова работа.

Той обаче е опасен за здравето на футболистите. В стремежа си да е "удобен" на съперника, подминава ситуация, при която кракът на капитана на "баските" Юлиан Романов едва не бе счупен.

НАРИСУВАН червен картон, както се казва във футбола. Дребната душичка на наведения "чернодрешко" не му позволи да свири дори фаул. Изгледайте видето.