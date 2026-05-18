Вторият отбор на Атлетик (Куклен) победи дублиращият тим на Спартак (Пловдив) с 2:1 в регионално дерби от 9-ия кръг на "А" Областна група, втора шестица. "Старата школа" на "баските" е на 5-о място в класирането с актив от 30 точки, а "гладиаторите" са шести с 24. От ръководството на Атлетик обаче изразиха огромното си недоволство от начина, по който двубоят бе ръководен от главния съдия Илия Дрянов.

Ето как ФК Атлетик описа регионалното дерби в своята официална страница:

Нов обрат за Атлетик в местно дерби. “Старата школа" удари Спартак (Пловдив) с 2:1 в интересен мач, изцапан единствено от изключително некадърното съдийство на тройката, водена от Илия Дрянов.

След почивката “гладиаторите" поведоха с 1:0 след атака, преди която имаше груб фаул срещу футболист на Куклен, подминат незнайно защо от съдиите.

В 75-ата минута след изпълнение на пряк свободен удар вратарят на Спартак изби, но Петьо Монтанов бе на място в наказателното поле и изравни резултата.

След този гол треньорът на кукленци Сюлейман Коркмаз тръгна смело да печели мача и извади централния защитник Филип Мартенс, за да пусне още един нападател в лицето на Кирил Гошев. Именно той се превърна в златната резерва, след като другата резерва-голмайстор Петьо Монтанов центрира от корнер и Гошев в 85-ата минута отбеляза победното попадение.