Футболистът на Ботев (Пловдив) Никола Илиев бе избран за Играч на мача при разгромната победа с 5:0 над Черно море в последното домакинство на "канарчетата" за настоящия сезон. Атакуващият халф отбеляза един от головете, който бе негов първи за сезона. Илиев обаче призна, че с удоволствие би дал наградата на неговия съотборник Карлос Меоти.

След всички вкарани голове наистина се забавлявахме. Трудно е след негативни резултати да се върнеш така силно. Днес всеки даде максимума, благодарим на феновете, те значат много за нас. Според мен, когато нямаш напрежение и играеш, за да се забавляваш, всеки показва най-доброто от себе си. Това е отговорност. Аз съм готов на 100% да покажа на какво съм способен. Знам, че имам качества, трябва само да ги покажа. В предстоящото дерби ще влезем със самочувствие, всеки ще даде всичко от себе си, за да можем да спечелим дербито, заяви Никола Илиев след края на мача на стадион "Христо Ботев".